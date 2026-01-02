Con balones de gas detonan cajero automático en Huancayo: delincuentes no robaron nada

Los casos de inseguridad ciudadana no solo azotan a Lima, sino a otras regiones del Perú. En medio de las celebraciones por el Año Nuevo 2026, delincuentes, con ayuda de balones de gas, detonaron un cajero automático ubicado en el distrito de El Tambo, en Huancayo.

Una vez en el interior del establecimiento, los ladrones pensaron que iban a poder llevarse el dinero; sin embargo, en un trabajo de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegaron hasta las inmediaciones del local, y lograron frustrar el atraco.

Al momento de la intervención de los efectivos, se halló un balón de gas nitrógeno, el cual fue utilizado para la detonación de la puerta del predio. No fue el único elemento que utilizaron, sino que también aletas de tiburones, los cuales ayudarían a pinchar los neumáticos de los vehículos que llegaban hasta el lugar del atraco para atender las emergencias.

UN ATAQUE SIMILAR HACE MENOS DE TRES MESES

De acuerdo a la información recogida por un equipo de Panamericana Televisión, un cajero automático de la agencia de Caja Huancayo sufrió un ataque similar el 14 de octubre. No se descarta que hayan sido los mismos delincuentes atrapados.