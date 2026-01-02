Tragedia en Huaral: dos hombres mueren ahogados tras intentar salvar a mujeres

Una tragedia enluta a Huaral tras confirmarse la muerte de dos hombres de 39 y 38 años que ingresaron al mar para auxiliar a dos bañistas en peligro en la Playa Chacra y Mar. El hecho ocurrió el primer día del año, cuando las fuertes corrientes sorprendieron a los rescatistas improvisados, impidiéndoles regresar a la orilla con vida.

EL RESCATE QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Dextre y Jhon Carlos Rosas, quienes ingresaron al mar al observar que dos mujeres eran arrastradas por la corriente. Un video grabado por otros bañistas captó los momentos de tensión mientras ambos hombres realizaban un heroico intento por mantener a flote a las afectadas.

Si bien las mujeres lograron ser rescatadas, Dextre y Rosas fueron sorprendidos por la fuerza del oleaje y las corrientes marinas, lo que dificultó su retorno a la zona segura del balneario. La situación se agravó en cuestión de minutos.

¿DÓNDE ESTABAN LOS SALVAVIDAS?

Ante los gritos de auxilio, un grupo de bañistas ingresó al mar para intentar ayudarlos y llevarlos hasta la orilla. Ya en tierra, personal de salvataje realizó maniobras de reanimación; sin embargo, era demasiado tarde. Ambos hombres fallecieron por ahogamiento, según confirmaron las autoridades.

Testigos señalaron que no hubo una respuesta inmediata de los salvavidas al momento del incidente. “Yo sí responsabilizo a la persona que está cobrando. Si están cobrando, ¿dónde están los salvavidas?”, reclamó uno de los presentes, cuestionando las medidas de seguridad en la playa durante la temporada alta.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue, mientras familiares y amigos protagonizaban escenas de profundo dolor en el balneario. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en playas de Huaral, la presencia obligatoria de salvavidas y la necesidad de mayor prevención ante corrientes peligrosas en el litoral peruano.