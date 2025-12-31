Cusco: error humano sería la causa de accidente ferroviario que dejó más de 100 heridos y un muerto

Conmoción ha generado el choque de dos trenes de las empresas Perú Rail e Inca Rail en la ruta hacia Machu Picchu, accidente que dejó más de 100 heridos y la muerte del maquinista de una de las unidades, según información oficial.

Esta situación obligó a que altos representantes del Poder Ejecutivo, incluido el presidente de transición, José Jerí, llegaran hasta Cusco para evaluar la magnitud del siniestro y el estado de los heridos. De manera preliminar, se presume que el accidente habría sido provocado por un error humano.

El choque de los trenes ha afectado gravemente la imagen del turismo en el Perú, especialmente en Cusco, donde la Ciudadela de Machu Picchu se encuentra nuevamente en el ojo público por problemas relacionados con la gestión y seguridad del santuario inca, lo que podría impactar en su posicionamiento como una de las siete maravillas del mundo.

En declaraciones a la prensa, el mandatario José Jerí señaló que, por el momento, no se está considerando el traslado de turistas hacia la Ciudadela de Machu Picchu. “Debemos revisar todo lo que implica Machu Picchu para mejorar”, indicó el jefe de Estado.

Asimismo, informó que en los próximos días se reunirá con la concesionaria que administra la vía ferroviaria a Machu Picchu, así como con autoridades del Gobierno Regional de Cusco, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en la zona y prevenir futuros accidentes.

Por su parte, el premier Ernesto Álvarez confirmó que entre los heridos se encuentran turistas nacionales y extranjeros, quienes vienen siendo atendidos en clínicas y hospitales de la ciudad de Cusco.

INVESTIGACIONES EN CURSO POR TRAGEDIA FERROVIARIA EN CUSCO

Respecto al estado de la vía ferroviaria, el premier indicó que esta contaba con mantenimiento adecuado, por lo que “la probabilidad de que haya existido un error humano es bastante alta”; sin embargo, precisó que las investigaciones continúan para determinar con exactitud las causas del accidente.