José Silva Martinot tras choque de trenes en Cusco: "El impacto de este accidente va a ser muy poco"

El exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Silva Martinot, se pronunció tras la tragedia ocurrida el día de ayer en la tarde en el Cusco, donde dos trenes turísticos colisionaron en la vía a Machu Picchu, dejando como saldo un muerto y más de 70 heridos.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el extitular del Mincetur expresó sus condolencias a los familiares del fallecido, quien sería un maquinista de la empresa IncaRail, y señaló que dicho incidente no tendría un impacto económico considerable en el sector turismo.

"El impacto de este accidente (en el turismo) yo creo que va a ser muy poco. Hay que reconocer y agradecer la rápida reacción del gobierno central, el presidente Jerí, la ministra Teresa Mera (...) volaron inmediatamente para ver cómo apoyar", dijo.

SOBRE EL GOBIERNO REGIONAL

Por otra parte, Silva Martinot cuestionó la reacción de las autoridades locales, principalmente la del gobernador del Cusco, Werner Salcedo: "Lo único que han buscado es llevar réditos políticos para sus propios fines", sostuvo.