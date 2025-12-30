Tragedia en Cusco: Confirman un muerto y 30 heridos tras choque de trenes en vía a Machu Picchu

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó el fallecimiento de una persona y 30 heridos tras el choque de dos trenes registrado este martes en el tramo Machu Picchu - Ollantaytambo, en la ciudad del Cusco.

Según información de RPP, los trenes que colisionaron en horas de la tarde pertenecen a las empresas PeruRail e IncaRail. El incidente se produjo en circunstancias aún desconocidas y que vienen siendo materia de investigación por parte de las autoridades policiales.

La víctima mortal fue identificada como Roberto Cárdenas, quien sería un maquinista de la empresa IncaRail. Según videos registrados en la zona se puede observar que los vagones de ambos trenes presentan daños estructurales en la parte frontal.

ENVÍO DE AMBULANCIAS

El Ministerio de Salud informó a través de sus redes sociales que se dispuso el envío de 12 ambulancias y profesionales médicos a la zona del accidente para brindar auxilio a los heridos. De igual forma, las empresas PerúRail e IncaRail enviaron vagones vacíos para el traslado de heridos y pasajeros varados.