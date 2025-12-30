Cerca de 45 mil turistas recibirían el Año Nuevo 2026 en la Plaza Mayor de Cusco

Las autoridades de Cusco prevén que entre 40 mil y 45 mil turistas, entre nacionales y extranjeros, lleguen a la ciudad imperial para recibir el Año Nuevo 2026 en la Plaza Mayor de Cusco entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

Asimismo, según cálculos de instituciones ligadas a la actividad del Turismo, se estima que unos 100 mil turistas llegarían al Cusco para pasar el Año Nuevo, ya sea en localidades como Machu Picchu Pueblo y el valle sagrado, entre otros.

PLAN DE SEGURIDAD

Ante esta situación, la Municipalidad Provincial del Cusco, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, vienen trabajando articuladamente en un plan de seguridad para las celebraciones por fin de año.

Personal de seguridad y agentes policiales estarán estratégicamente dispersos en los alrededores de la Plaza Mayor para actuar de forma inmediata ante cualquier emergencia o incidente que se registre durante la madrugada del 1 de enero.