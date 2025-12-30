Chiclayo: vecinos casi linchan a presuntos delincuentes tras asalto con cuchillo a joven

Un nuevo episodio de violencia vinculado a la ola delincuencial encendió las alarmas en el norte del país y evidenció el hartazgo de los vecinos frente a los constantes robos.

Un grupo de vecinos de Chiclayo estuvo a punto de linchar a dos presuntos delincuentes acusados de asaltar a una joven con un cuchillo en plena vía pública. Según relataron testigos, los sujetos interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le arrebataron sus pertenencias, generando pánico entre los transeúntes.

Los gritos de auxilio alertaron a los residentes de la cuadra, quienes salieron de inmediato para auxiliar a la joven. “Esta vez sí salimos los vecinos a ayudar porque habían robado y con un cuchillo querían cortarle, la habían botado”, declaró uno de los testigos.

INTERVENCIÓN VECINAL Y RECLAMOS A LA POLICÍA

Cuando los presuntos asaltantes intentaban huir a bordo de una mototaxi, fueron interceptados por los vecinos, quienes los bajaron del vehículo y comenzaron a agredirlos. En la vereda, uno de los sujetos fue pateado en la cabeza, mientras que el otro fue reducido por el cuello, en medio de la indignación colectiva.

Una vecina denunció que, pese a haber alertado del asalto, la Policía Nacional del Perú tardó en llegar al lugar. “Mi papá fue a buscar a los policías y los encontró distraídos; tuvo que ir hasta la puerta para que recién vengan”, señaló. Finalmente, los efectivos trasladaron a ambos sujetos a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

INSEGURIDAD CRECIENTE

Tras el incidente, los vecinos exigieron mayor presencia policial y patrullaje permanente en la zona, asegurando que los robos son frecuentes y que viven con miedo constante. La situación vuelve a poner en debate la inseguridad ciudadana en Chiclayo y la respuesta de las autoridades frente a los delitos cometidos a plena luz del día.