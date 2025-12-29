Osiptel ordenará la baja de líneas y bloqueo de celulares vinculados a delitos

En el marco del estado de emergencia, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó una nueva norma que permite dar de baja líneas móviles y bloquear equipos vinculados a la comisión de delitos, a solicitud de las autoridades competentes, como parte de las acciones para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Evelyn Olortegui, vocera de Osiptel, señaló que esta medida busca frenar delitos como la extorsión y el sicariato, en los que se utilizan con frecuencia líneas y equipos móviles. Indicó que, una vez que la empresa operadora es notificada, cuenta con un plazo máximo de 24 horas para ejecutar la baja de la línea o el bloqueo del equipo involucrado.

Detalló que el requerimiento puede ser realizado por el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) o el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y que Osiptel, a través del sistema Renteseg, ordena a las operadoras la ejecución de la medida. Asimismo, informó que en el marco del estado de emergencia ya se han suspendido más de 4.000 líneas móviles utilizadas en delitos como la extorsión y el sicariato.

CIFRAS

Además, Olortegui precisó que en lo que va del año se han bloqueado más de 2,5 millones de equipos móviles que no se encontraban registrados en la lista blanca, muchos de ellos asociados al uso de equipos alterados o clonados. Finalmente, remarcó que la norma también contempla mecanismos de reactivación del servicio y sanciones para las empresas operadoras que incumplan los plazos establecidos.