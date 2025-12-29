Trujillo: capturan a cinco integrantes de organización criminal “La Nueva Alianza”

Tras un arduo trabajo de inteligencia, la Policía Nacional ejecutó un megaoperativo desde las 3:00 de la madrugada que culminó con el allanamiento de más de 20 inmuebles y la detención de cinco presuntos integrantes de la organización criminal “La Nueva Alianza”. La intervención se desarrolló de manera simultánea en Trujillo, Laredo, Virú, Pataz, Casma, Nuevo Chimbote, Lima y Lambayeque.

Según la Policía, esta estructura criminal estaría liderada por Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, quien permanece detenido en Colombia desde mayo de este año. El operativo corresponde a la segunda fase de la investigación contra esta red, que habría utilizado empresas fachada como parte de su aparato logístico para encubrir actividades ilícitas y canalizar dinero de origen ilegal.

En el marco de las diligencias, se allanó una vivienda atribuida a alias “Cuchillo”, así como un edificio de cinco pisos donde se encontraban familiares de Jolín Bazán Valderram, alias “Jolín”, quien se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades informaron que los detenidos son ciudadanos peruanos y que se incautó abundante documentación relacionada con empresas vinculadas a la organización.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El coronel Johnny Huamán, jefe de la Divincri Trujillo, señaló que la red criminal estaría implicada en delitos como secuestro, homicidio y lavado de activos, además de tener un presunto vínculo con el asesinato de 13 trabajadores mineros ocurrido el pasado 26 de abril en Pataz. Las investigaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad de los intervenidos y capturar a los otros implicados.