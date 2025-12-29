Playas del norte se alista para recibir el 2026: 70% de hoteles se encuentran ocupados

Inició la cuenta regresiva para la llegada del 2026 y, a tan solo dos días del Año Nuevo, las playas del norte del Perú ya se encuentran recibiendo a los turistas, quienes están llegando en familia a los balnearios para disfrutar del sol y arena.

Ante esta situación, el presidente de la cámara de turismo de Tumbes, Carlos Viña, reveló que en estos días se espera que los diversos negocios puedan tener grandes ingresos económicos, por lo que se podría llegar a los 6 millones de soles.

“Tenemos aproximadamente, juntándonos con Piura, unos 300 hoteles esperando para atender a los turistas. Los ecuatorianos llegan a nuestras playas y también en todos los feriados que hay en su país (…) Los hoteles de la ciudad (Tumbes) tienen el 70% de ocupabilidad; sin embargo, aún tenemos espacio”, mencionó.

CHICLAYO RECIBE A LAS FAMILIAS

La misma situación no solo sucede en Tumbes o Piura, sino que también en Chiclayo. Las playas de la ciudad poco a poco vienen abarrotándose de familias, quienes pasarán el primer día del 2026 junto a sus seres queridos.