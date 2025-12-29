Trujillo: Vivienda en riesgo de colapso tras sismo de 6.0

Una vivienda se encuentra en riesgo de colapso tras el fuerte sismo de magnitud 6.0 registrado la noche del último sábado 27 de diciembre en la ciudad de Trujillo, aproximadamente a las 21:51 horas.

Un equipo de 24 Horas Mediodía llegó hasta el inmueble ubicado en el distrito de La Esperanza, que recibió la visita de personal de Defensa Civil, sin embargo, hasta el momento no se han implementado medidas al respecto.

Asimismo, el dueño de la vivienda, un adulto mayor, se vio obligado a retirar por su propia cuenta los escombros que dejó el fuerte movimiento telúrico, entre partes de cartones, madera y calaminas.

COLEGIOS AFECTADOS

De igual forma, el sismo de 6.0 afectó las infraestructuras de varios colegios del distrito de La Esperanza, al respecto, los padres de familia expresaron su preocupación ante la duda sobre si las autoridades podrán concluir las reparaciones antes de culminar las vacaciones escolares.