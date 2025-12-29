Chimbote: Hospital La Caleta recibió a 26 heridos por sismo

El Hospital La Caleta de la ciudad de Chimbote, recibió a cerca de 26 personas que resultaron heridas a causa del sismo registrado el pasado 27 de diciembre y las cuantiosas réplicas que se dieron en los días posteriores.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el ingeniero encargado del área de Desastres del Hospital La Caleta, señaló que, debido a la cantidad de heridos y los otros pacientes que esperaban ser atendidos, algunos de ellos fueron derivados al Hospital Regional, debido a que no se daban abasto.

"Hemos tenido 26 pacientes que han ingresado acá al hospital, los cuales se ha atendido a la mayoría, algunos han sido referidos, por lo que no había espacio para poder atender se derivaron al hospital regional", dijo.

ÁREAS AFECTADAS

Asimismo, el ingeniero precisó que, debido a los movimientos telúricos, el hospital ha sufrido daños en su infraestructura, especialmente en las áreas de ginecobstetricia, traumatología y consultorios externos, por lo cuál exhortó a las autoridades a tomar cartas en el asunto.