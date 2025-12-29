Sismo en Chimbote dejó 25 heridos: 12 personas continúan hospitalizadas

Un sismo de magnitud 6.0 se registró la noche del último martes en Chimbote, región Áncash, generando alarma y conmoción entre la población local y en todo el país, debido a la seguidilla de movimientos telúricos que se vienen reportando en el territorio nacional.

El fuerte movimiento sísmico dejó como saldo 25 personas heridas, de las cuales 12 permanecen hospitalizadas y 13 ya fueron dadas de alta, según informó el ministro de Salud, Luis Quiroz, quien brindó detalles sobre la atención médica tras la emergencia.

“Hemos tenido 25 pacientes internados, de los cuales 13 ya han sido dados de alta, mientras que 12 continúan hospitalizados en distintos centros de salud de Chimbote”, señaló el titular del Minsa al referirse a las consecuencias del sismo en la ciudad porteña.

EVALUACIÓN MÉDICA CONTINÚA A AFECTADOS

El ministro explicó que las personas que ya fueron dadas de alta presentaron lesiones traumáticas leves, mientras que los 12 pacientes que continúan internados registran traumatismos encéfalo craneanos, por lo que vienen siendo evaluados para descartar fracturas de cráneo u otras complicaciones graves producto de los golpes sufridos durante el sismo.