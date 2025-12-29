Vecinos destruyen y queman mobiliario de bares tras hallazgo de un cadáver en Juliaca

Una noche de tensión se vivió en la ciudad de Juliaca, luego de que vecinos de la urbanización San Santiago protagonizaran una violenta protesta contra locales nocturnos de la zona, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en las inmediaciones de estos establecimientos.

FURIA VECINAL

Los hechos ocurrieron la noche del último domingo, cuando moradores encontraron el cadáver de un hombre en plena calle, a pocas cuadras de varios bares. Tras el hallazgo, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo a la morgue.

Sin embargo, horas después, la indignación vecinal fue en aumento. Un grupo de residentes regresó a la zona de los locales nocturnos y comenzó a lanzar piedras y otros objetos contundentes contra las fachadas, acusando a estos negocios de estar vinculados indirectamente con hechos de violencia e inseguridad.

DESTRUCCIÓN DE LOCALES Y DETENIDOS

Según testigos, los vecinos utilizaron incluso un tronco para golpear reiteradamente una de las puertas hasta lograr ingresar a los establecimientos. Una vez dentro, sacaron sillas, mesas, parlantes y diverso mobiliario, que fue quemado en plena vía pública como señal de protesta contra el funcionamiento de estos locales.

Los residentes señalaron que los bares operarían sin autorización municipal y se habrían convertido en focos permanentes de inseguridad en la urbanización. Ante los disturbios, la Policía intervino para restablecer el orden y detuvo a dos personas, quienes fueron trasladadas a la carceleta de la Divincri.

Tras las detenciones, decenas de vecinos se congregaron en los exteriores de la dependencia policial para exigir la liberación de los intervenidos, mientras reclamaban mayor control de las autoridades sobre los locales nocturnos que —afirman— funcionan al margen de la ley y alteran la tranquilidad del barrio.