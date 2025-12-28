Autoridades activan plataformas de emergencia tras sismo que sacudió la costa norte

Un sismo de fuerte intensidad registrado la noche del sábado generó escenas de pánico en distintos puntos de Chimbote y Nuevo Chimbote, donde ciudadanos fueron captados evacuando apresuradamente mercados, galerías comerciales y restaurantes. Familias completas, incluidos niños y adultos mayores, abandonaron los locales en busca de zonas seguras, sorprendidos por un movimiento telúrico prolongado que ocurrió en plena jornada nocturna de fin de semana.

En las horas posteriores, se confirmaron daños materiales en diversas zonas urbanas. En la avenida Anchoveta, en Nuevo Chimbote, un edificio de varios pisos presentó desprendimientos de material de construcción desde niveles superiores, además de grietas visibles en su estructura y vidrios afectados. Ante esta situación, la oficina de Defensa Civil del distrito dispuso la clausura preventiva del inmueble, como parte de las evaluaciones de riesgo.

Sismo en Chimbote deja daños en viviendas, colegios y alerta a autoridades

La inspección municipal también identificó afectaciones en viviendas ubicadas en la urbanización Bellamar, el pueblo joven David Azo y el sector Tangay, donde algunas paredes, especialmente de adobe, colapsaron. Asimismo, la Unidad de Gestión Educativa Local del Santa informó que seis instituciones educativas presentan rajaduras en muros, pisos y techos. Al encontrarse en periodo de vacaciones escolares, no se reportaron estudiantes afectados, aunque los colegios serán sometidos a evaluaciones técnicas continuas.

En el ámbito de la salud, siete personas fueron atendidas por lesiones leves y ya recibieron el alta médica. Frente a la preocupación ciudadana por posibles réplicas, las autoridades locales activaron protocolos de prevención. Tanto el alcalde de la provincia del Santa como el de Nuevo Chimbote convocaron a reuniones de emergencia de las plataformas de Defensa Civil para coordinar acciones inmediatas y reforzar la respuesta ante eventuales nuevos movimientos sísmicos.