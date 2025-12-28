Minsa reporta 13 personas atendidas tras sismo en la costa norte

Un sismo de considerable intensidad remeció la región Áncash la noche del sábado 27 de diciembre, generando alarma entre la población. El movimiento telúrico, registrado minutos antes de las 10:00 p.m., tuvo como epicentro la zona de Chimbote y alcanzó una magnitud de 6.0, provocando daños materiales en distintos puntos de la ciudad y activando los protocolos de emergencia.

El fuerte remezón ocasionó la caída de productos y mercadería en varios establecimientos comerciales, cuyos pasillos quedaron cubiertos de artículos dañados. En las calles chimbotanas también se reportaron afectaciones visibles. El sismo fue percibido con similar intensidad en Trujillo, donde el colapso parcial del techo de una vivienda en el distrito de El Porvenir dejó atrapado a un adulto mayor, quien fue rescatado oportunamente por vecinos con apoyo de efectivos policiales.

Réplicas y antecedentes sísmicos reavivan preocupación ciudadana

De acuerdo con los reportes oficiales, el evento principal generó al menos siete réplicas, siendo la más intensa de magnitud 4.3, con epicentro igualmente en Chimbote. Además, durante la mañana del domingo se registró un sismo adicional de 4.8 en la provincia de Cañete. Especialistas recordaron que el Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que estos eventos forman parte de la dinámica natural del territorio, aunque los de gran magnitud no son frecuentes.

En ese contexto, se volvió a poner en debate la preparación de la ciudadanía ante emergencias, especialmente la importancia de contar con viviendas construidas sobre suelos adecuados y respetando normas técnicas. Experiencias pasadas, como los terremotos de Pisco (2007) y Arequipa (2001), evidencian que el crecimiento urbano sin planificación incrementa la vulnerabilidad. Pese a ello, muchas familias reconocen no contar con mochilas de emergencia ni planes claros de evacuación. El Ministerio de Salud informó que el sismo en Áncash no dejó víctimas mortales y que 13 personas fueron atendidas, de las cuales 12 ya fueron dadas de alta.