Muere periodista atacado en Aguaytía y el 2025 cierra con cuatro comunicadores asesinados

El periodismo peruano cierra el 2025 marcado por la violencia. Este viernes 26 de diciembre se confirmó el fallecimiento del periodista Mitzar Bato Castillejos Tenazoa, quien permanecía hospitalizado desde hace 14 días tras haber sido víctima de un atentado armado en la ciudad de Aguaytía, región Ucayali. Su muerte enluta al gremio de la prensa nacional en vísperas del Año Nuevo y vuelve a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores en el país.

Castillejos Tenazoa, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal Bato a Informarte Noticias, fue atacado el pasado 12 de diciembre cuando se dirigía a su centro de labores. De acuerdo con la información disponible, dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron al periodista y dispararon en reiteradas ocasiones, causándole heridas de gravedad que comprometieron seriamente su estado de salud.

Violencia contra la prensa agrava el cierre del 2025

Tras el ataque, el comunicador fue evacuado inicialmente al Hospital de Tingo María y, debido a la complejidad de sus lesiones, posteriormente trasladado a Lima para recibir atención especializada. Pese a los esfuerzos médicos, no logró superar el impacto de los disparos. Con su fallecimiento, ya son cuatro los periodistas asesinados en el Perú durante el 2025, un año que termina con serias preocupaciones sobre la seguridad de quienes ejercen la labor informativa.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su profundo pesar por la muerte de Castillejos y manifestó su solidaridad con la familia y colegas del comunicador. Asimismo, demandó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público una investigación exhaustiva que permita identificar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales del crimen. El gremio no descarta que el atentado esté vinculado al trabajo periodístico del comunicador, quien había difundido denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad, en Ucayali.