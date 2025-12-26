Caen “Los Grinch de la Navidad” sospechosos de robar canastas navideñas en Trujillo

A pocas horas de la Nochebuena, un acto delictivo empañó una iniciativa solidaria en la región La Libertad. Delincuentes armados se apoderaron de una camioneta gris que transportaba canastas navideñas destinadas a personas de escasos recursos, luego de interceptar al conductor en el distrito de Huanchaco, en Trujillo. El asalto ocurrió en plena mañana, sin que los responsables mostraran reparo alguno por la fecha festiva.

Robo de canastas navideñas en Huanchaco terminó con captura policial

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los sujetos amenazaron al chofer con armas de fuego y huyeron con el vehículo cargado de ayuda humanitaria. Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional del Perú desplegó un operativo que permitió ubicar la camioneta pasada la medianoche del jueves 25 de diciembre, exactamente a las 00:20 horas, dentro de un hospedaje del mismo distrito.

De acuerdo con el testimonio del personal del establecimiento, los implicados ingresaron alrededor de la 1:40 de la madrugada haciéndose pasar por clientes. Uno de ellos, descrito como un joven alto, solicitó únicamente guardar el vehículo en el lugar y luego se retiró sin utilizar las instalaciones, lo que levantó sospechas entre los trabajadores.

Como resultado de la intervención policial, cuatro personas fueron detenidas y trasladadas a la comisaría para continuar con las diligencias correspondientes. Los sujetos serían integrantes de la banda conocida como “Los Grinch de la Navidad”, denominación que hace referencia a que su accionar frustró la entrega de regalos y apoyo a numerosas familias en una de las fechas más sensibles del año.