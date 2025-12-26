Navidad marcada por incendios: Tacna, Arequipa y Oxapampa reportan graves daños materiales

Las celebraciones de Navidad estuvieron acompañadas por una serie de incendios en Perú que afectaron a comerciantes y familias en al menos tres regiones del país. Los siniestros ocurrieron en Tacna, Arequipa y Oxapampa, generando cuantiosas pérdidas materiales y movilizando a los equipos de emergencia en plena madrugada del 25 de diciembre.

En todos los casos, las autoridades no descartan que el uso de pirotecnia haya sido el detonante de los incendios, cuyas causas continúan bajo investigación por parte de las entidades competentes.

INCENDIO EN TACNA AFECTA A COMERCIANTES

En la región Tacna, un incendio se inició al interior del Estadio Héroes del Alto de la Alianza y se propagó rápidamente hasta la Feria del Altiplano, ubicada en el distrito de Alto de la Alianza.

De manera preliminar, alrededor de 40 comerciantes lo perdieron todo, luego de que las llamas consumieran puestos de venta y mercadería.

Varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajaron por horas para controlar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas cercanas, mientras los afectados evaluaban los daños sufridos.

PIROTECNIA BAJO SOSPECHA

En Arequipa, otro incendio se registró en los primeros minutos de Navidad en el sector La Rinconada, distrito de Mariano Melgar. El siniestro, presuntamente originado por el mal uso de pirotecnia, dejó pérdidas superiores a los siete mil soles, afectando maquinaria y herramientas de trabajo.

El tercer caso ocurrió en Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, donde un incendio de gran magnitud, aparentemente causado por un artefacto pirotécnico, arrasó con varias viviendas, generando pánico entre los vecinos y dejando familias damnificadas. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar los daños totales ocasionados por el fuego.