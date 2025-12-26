Policía es investigado por participar en robo de un auto en Puno: habría aceptado su responsabilidad

Un policía fue detenido por presuntamente participar en el robo de un auto en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito en Puno. El propietario dijo que su vehículo desapareció cuando estaba estacionado en el frontis de su domicilio.

Tras el robo, el agraviado revisó las cámaras de seguridad, observando que un patrullero circulaba varias veces en forma sospechosa por el lugar donde se produjo el hecho delictivo, por lo que sospecharon que los policías estarían implicados en el robo.

CHOFER DEL PATRULLERO

Familiares del propietario y pobladores protestaron en la comisaría de Desaguadero, donde un agente reveló que el suboficial Jhonatan W. habría admitido su participación en el hecho. El robo fue cometido junto a un civil que aún no fue identificado, dijo.

El auto robado fue abandonado en el centro poblado Los Ángeles en la región Moquegua. El policía detenido era chofer del patrullero que aparece en las imágenes, estaba de franco el día de los hechos, habría retirado la unidad sin permiso de sus superiores.