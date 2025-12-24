Navidad lejos de casa: turistas extranjeros celebran Nochebuena en Cusco

A pocas horas de celebrarse la Nochebuena, mientras miles de familias peruanas se alistan para compartir esta festividad en casa, decenas de turistas extranjeros vivirán la Navidad lejos de su país de origen. Muchos de ellos han elegido la ciudad imperial del Cusco como destino para pasar estas fechas especiales, atraídos por su historia, cultura y misticismo.

Durante un recorrido por la Plaza Mayor, Panamericana Televisión recogió los testimonios de visitantes provenientes de Francia, España, Estados Unidos y otros países, quienes se mostraron emocionados por pasar la Navidad en suelo peruano. Algunos señalaron que es su primera visita al país y que, tras conocer Machu Picchu, decidieron quedarse para descubrir cómo se vive esta festividad en Cusco, compartiendo comidas, paseos y celebraciones.

Uno de los principales atractivos para estas fechas es la maravilla del mundo Machu Picchu. Varios turistas indicaron que planean viajar el 24 de diciembre hacia la ciudadela inca o pasar la Nochebuena en Aguas Calientes, para luego regresar a Cusco y continuar con las celebraciones. Otros destacaron que el lugar resulta ideal para compartir en familia o en pareja, por su ambiente festivo y su riqueza cultural.

DESTINO MÁGICO Y ACOGEDOR

Si bien algunos visitantes lamentaron no poder quedarse para Navidad debido a sus vuelos de retorno, la mayoría coincidió en que Cusco es un destino mágico para estas fechas. Antes de continuar su viaje, turistas de distintas nacionalidades aprovecharon para enviar mensajes de buenos deseos a todos los peruanos, resaltando la hospitalidad y calidez que han recibido durante su estadía en el país.