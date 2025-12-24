Turistas extranjeros eligen el Perú para celebrar la Nochebuena

A pocas horas de celebrarse la Nochebuena, las familias peruanas se preparan para recibir la Navidad; sin embargo, el Perú también se ha convertido en destino de turistas extranjeros que llegaron desde distintas partes del mundo para pasar estas fiestas en suelo nacional.

Visitantes internacionales arribaron a diversas regiones del país para celebrar la Navidad junto a sus seres queridos, dejando momentáneamente su tierra natal. En la ciudad del Cusco, por ejemplo, numerosos turistas pasarán la Nochebuena y han previsto extender su estadía por varios días más tras las celebraciones navideñas.

Algunos turistas de distintas nacionalidades, entrevistados por este medio, se mostraron emocionados pese a la distancia de sus países de origen. Muchos señalaron que es su primer viaje al Perú y que complementarán su visita a Machu Picchu con la celebración de la Navidad.

Precisamente, gran parte de los turistas extranjeros que decidieron pasar la Navidad en el Perú adquirieron boletos para visitar Machu Picchu este 24 de diciembre. Indicaron que durante el día recorrerán la ciudadela inca y por la noche retornarán al Cusco para celebrar la Nochebuena con cenas y baile, mientras que otros optaron por quedarse en Aguas Calientes para seguir disfrutando del destino.

TURISTAS ENVÍAN MENSAJES POR NAVIDAD DESDE EL PERÚ

A pocas horas de celebrarse la Nochebuena, turistas de diversas nacionalidades enviaron mensajes de buenos deseos a todos los peruanos, destacando la hospitalidad, cultura y tradiciones del país durante las fiestas navideñas.