Agente Terna vestido de Santa Claus desarticula banda que vendía droga en Iquitos

En vísperas de la Navidad, la Policía Nacional del Perú intensificó los operativos contra el tráfico de drogas y, esta vez, un agente del Grupo Terna se disfrazó de Papá Noel para desarticular una mafia dedicada a la microcomercialización de estupefacientes en la ciudad de Iquitos, región Loreto.

En las imágenes difundidas por la policía se observa cómo el agente, vestido de Santa Claus, irrumpe en el inmueble donde operaba la banda criminal, sorprendiendo a sus integrantes. La organización delictiva estaría conformada por un clan familiar que se dedicaba a la venta de droga en la zona.

Durante la intervención policial, cuatro personas fueron detenidas por su presunta implicancia en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, siendo trasladadas de inmediato a la dependencia policial correspondiente.

La estrategia empleada por el Grupo Terna fue determinante para el éxito del operativo, ya que el agente encubierto, aprovechando el contexto de las celebraciones navideñas, logró ingresar al domicilio sin levantar sospechas, permitiendo la captura del grupo delictivo.

DROGA, DINERO Y CELULARES INCAUTADOS

Durante el registro del inmueble, la policía incautó varios “quetes” de pasta básica de cocaína, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de estupefacientes. Los detenidos permanecen en la comisaría de Iquitos, donde continúan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno.