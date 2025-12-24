Machu Picchu: Contraloría detecta perjuicio de más de S/ 3 millones en venta de boletos por error

La ciudadela de Machu Picchu vuelve a estar en el centro de la atención pública, esta vez no por su valor histórico o turístico, sino por la gestión administrativa que se viene ejerciendo en una de las maravillas del mundo moderno. Un informe de la Contraloría General de la República advierte un presunto perjuicio económico superior a los 3 millones de soles, originado por error en la venta virtual de boletos de ingreso.

De acuerdo con el documento oficial, la presunta responsabilidad civil y administrativa recaería sobre nueve funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Cultura, quienes habrían participado en decisiones vinculadas a la comercialización de entradas para rutas internas del santuario histórico.

El informe precisa que, durante el período comprendido entre el 3 de agosto de 2024 y el 23 de mayo de 2025, se habría incluido de manera errónea la ruta 3B de Machu Picchu dentro de una categoría que no correspondía. Esta decisión permitió que se autorizaran 24,669 boletos para la red de caminos inca, posibilitando el ingreso de igual número de visitantes sin costo adicional.

Según la Contraloría, el acceso a esta ruta tiene un costo diferenciado que oscila entre 70 y 200 soles. La ruta 3B, también conocida como ruta re-diseñada, recorre algunos de los espacios más sagrados del Santuario Histórico de Machu Picchu, como las colcas, el sistema de andenes, recintos ceremoniales y el Templo del Cóndor, lo que incrementa su valor turístico y patrimonial.

El informe también señala que, ante la detección del error, se habría procedido a eliminar esta ruta del sistema; sin embargo, frente a los reclamos de los operadores turísticos por la validez de los boletos ya emitidos, la Oficina de Asesoría Legal recomendó habilitar el ingreso únicamente para las entradas vendidas hasta mayo de 2025.

Hasta el momento, ninguno de los funcionarios presuntamente involucrados ni los órganos competentes, como la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, ha emitido un pronunciamiento oficial.

RIESGOS PARA MACHU PICCHU

Esta situación vuelve a evidenciar una deficiente gestión administrativa en Machu Picchu, escenario que ya ha generado advertencias sobre el riesgo de que la ciudadela pierda su estatus como una de las maravillas del mundo, debido a prácticas que afectan el orden, la transparencia y la sostenibilidad del turismo.