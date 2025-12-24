Huancavelica: vehículo provoca caída de nacimiento navideño en plena Plaza de Armas

Las celebraciones navideñas en el interior del país se vieron empañadas por dos incidentes que afectaron nacimientos instalados en espacios públicos. En Huancavelica y Cajamarca, accidentes y fallas eléctricas pusieron en riesgo símbolos centrales de la festividad.

La atmósfera navideña en Huancavelica se vio abruptamente alterada luego de que un vehículo ingresara a la Plaza de Armas de Huancavelica y provocara la caída parcial del tradicional Nacimiento Chopcca, considerado una de las principales atracciones de la ciudad en esta Navidad.

El incidente ocurrió cuando el auto, perteneciente a una empresa de sonido, arrastró un cable conectado a la estructura, ocasionando el colapso de parte del techo y daños visibles en el montaje.

NACIMIENTO CHOPCCA SUFRIÓ DAÑOS ESTRUCTURALES

El nacimiento había sido inaugurado por la municipalidad hace apenas dos semanas como parte de las actividades navideñas y buscaba revalorar la identidad cultural de la región. Tras el accidente, autoridades locales llegaron al lugar para evaluar los daños y confirmaron que la empresa responsable asumió su responsabilidad, comprometiéndose a reconstruir la instalación en el más breve plazo.

El hecho generó malestar entre vecinos y visitantes, quienes lamentaron que una obra representativa de la cultura Chopcca resultara afectada en plena temporada festiva, cuando mayor afluencia de público recibe la plaza principal.

INCENDIO DESTRUYE PESEBRE EN CAJAMARCA

Un hecho similar ocurrió en Cajamarca, donde un nacimiento ardió en llamas a causa de un presunto cortocircuito y estuvo a punto de incendiar la glorieta donde se encontraba instalado, en el distrito de Matara. Pese a la magnitud del fuego, la emergencia no fue atendida oportunamente por las autoridades.

Ante la ausencia de una respuesta inmediata, un grupo de pobladores utilizó baldes de agua para controlar el incendio. Aunque el pesebre quedó completamente destruido, la glorieta logró salvarse, evitando daños mayores en la infraestructura del lugar y un posible riesgo para los vecinos que se encontraban cerca.