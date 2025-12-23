Balean negocio de llantas en Huacho y exigen 50 mil soles: liquidan productos por extorsión

La ola de inseguridad ciudadana no solo afecta a Lima, sino que a otras regiones del país. Esta vez, delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron hasta los exteriores de un negocio dedicado a la venta de llantas en Huacho para balear el predio. El ataque se da con el propósito de que el propietario pague 50 mil soles para no continuar con los atentados.

PRONUNCIAMIENTO DE LA VÍCTIMA

En conversación con un equipo de Panamericana Televisión, el dueño del establecimiento brindó detalles sobre la comunicación que han tenido los criminales con él, asegurando que todo inició con cartas que llegaban al local.

“Estamos sufriendo una ola de extorsiones en nuestra provincia (Huacho). Nunca antes se había visto eso (…) Desde hace varias semanas, vengo recibiendo sobres con mensajes extorsivos que me lo dejan debajo de mi tienda y con número de WhatsApp para comunicarme”, reveló la víctima.

Producto de esta situación que atemoriza al propietario y su familia, el encargado del negocio pegó un cartel en la puerta de su local anunciando la liquidación de las llantas, debido a que se han convertido en víctimas de la inseguridad ciudadana.

Finalmente, la víctima hizo un llamado al premier Ernesto Álvarez para que pueda visitar la ciudad y conozca la realidad que atraviesa la situación todos los días. Además, pidió que se declare estado de emergencia a Huacho.