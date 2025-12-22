Piura: gobernador regional responde con insultos ante cuestionamientos por obras

Un momento de tensión protagonizó el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, luego de ser increpado por medios locales por la destrucción de calles en el centro de la ciudad y la demora en la ejecución de obras prometidas. La airada respuesta de la autoridad, registrada en video, no tardó en viralizarse en redes sociales y generar una ola de reacciones.

En las imágenes se escucha al gobernador responder con palabras soeces ante los cuestionamientos, exigiendo que se precise qué es lo que se espera de su gestión frente al avance de los trabajos. El hecho ocurrió cuando la prensa regional intentaba obtener explicaciones por las obras inconclusas que afectan el tránsito y la actividad comercial, especialmente en plena temporada navideña.

Ciudadanos consultados expresaron su malestar y responsabilizaron a la autoridad regional por el retraso en los trabajos. Algunos señalaron que las obras debieron iniciarse meses atrás para evitar el caos actual en vísperas de las fiestas, mientras que otros consideraron que, de haberse planificado con anticipación, el problema ya estaría prácticamente solucionado.

DEFIENDEN A GOBERNADOR

No obstante, también hubo voces que salieron en defensa del gobernador. Argumentaron que Piura atraviesa un proceso de reconstrucción tras décadas de postergación y que este tipo de obras genera inevitables daños colaterales. Incluso minimizaron el uso del lenguaje empleado por Neyra, señalando que se trata de expresiones coloquiales propias de la región y que la presión constante puede provocar reacciones de ese tipo en cualquier autoridad.