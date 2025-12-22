Piura: delincuentes armados asaltan a candidato al Senado dentro de su vehículo

La delincuencia continúa sembrando terror en el país y esta vez la ciudad de Piura fue escenario de un violento asalto armado contra un candidato al Senado por el Partido de Integración Nacional, quien fue interceptado dentro de su vehículo cuando se encontraba frente a su vivienda.

La víctima, Néstor García Rentería, fue abordada por dos delincuentes armados en la puerta de su casa, ubicada en el asentamiento humano San Sebastián. Según las primeras versiones, los hampones habrían seguido su vehículo antes de interceptarlo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes abren ambas puertas del automóvil y lo amenazan con armas de fuego, mientras García Rentería permanecía aterrado junto a su hermana y su cuñado, quienes también se encontraban dentro del vehículo.

A los delincuentes no les importó la presencia de transeúntes en la zona y, para asegurar su huida, realizaron disparos al aire, provocando que las personas cercanas huyeran despavoridas del lugar. Tras concretar el robo, escaparon a bordo de una motocicleta, en la misma que habían llegado.

INVESTIGACIÓN

Según relató la víctima, los asaltantes lograron llevarse cadenas de oro, teléfonos celulares y dinero en efectivo, por lo que espera que las imágenes registradas por las cámaras de seguridad permitan a la Policía Nacional del Perú identificar y capturar a los responsables del ataque.