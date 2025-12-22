Piura: Sicarios asesinan a obrero y dejan herida a su pareja

En la ciudad de Piura, un trabajador de construcción civil se convirtió en una nueva víctima de la criminalidad, luego que sicarios le arrebataran la vida a balazos y dejaran herida a su pareja el último fin de semana.

El crimen ocurrió la madrugada del último domingo, cuando la víctima y su pareja regresaban a su vivienda ubicada en el distrito de Bellavista, cuando fueron interceptados por dos sujetos, quienes dispararon a matar.

Producto del atentado, el obrero identificado como Segundo Lizama Campos murió en el acto, mientras que su pareja recibió dos impactos de bala y fue trasladada de emergencia al hospital Apoyo II.

CAPTURAN A IMPLICADOS

Agentes de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de tres sujetos, quienes estarían implicados en el asesinato de Lizama Campos. Se sospecha que los sicarios habrían cobrado 10 mil soles para ejecutar el atentado.