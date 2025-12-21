Huancaya: el destino natural que cautiva a los visitantes en la sierra de Lima

Huancaya se consolida como uno de los destinos turísticos más atractivos de la sierra de Lima por su combinación de paisajes naturales, tradiciones vivas y gastronomía andina. Ubicado en la provincia de Yauyos, este poblado ofrece una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y compartir experiencias al aire libre en familia, rodeados de lagunas, cataratas y calles pintorescas.

El equipo del dominical de Panamericana Televisión llegó hasta esta localidad tras un recorrido aproximado de cinco horas por la carretera Cañete–Yauyos. Desde su ingreso, Huancaya recibe a los visitantes con una sucesión de espejos de agua y caídas naturales, dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, un espacio reconocido internacionalmente por su valor ambiental y turístico.

Huancaya: naturaleza, turismo vivencial y cultura andina

Situado a más de 3 000 metros sobre el nivel del mar, el distrito fue uno de los puntos más concurridos por turistas nacionales y extranjeros, quienes recorrieron en bote la laguna de Huallhua y visitaron cataratas emblemáticas como Las Rojas. Estas actividades son guiadas por los propios comuneros, quienes además promueven el turismo responsable y el contacto directo con la naturaleza. El clima frío y la transparencia de las aguas son características que sorprenden a los visitantes.

La experiencia se complementa con expresiones culturales y gastronómicas locales. Los turistas presenciaron danzas tradicionales como la coronguina y los negritos, además de degustar platos elaborados con productos de la zona, como trucha y carne de alpaca. Asimismo, las artesanas exhibieron tejidos hechos con lana local, mientras otros visitantes recorrían la plaza principal y la casa de armas, donde se encuentra el monumento al héroe de la zona, figura vinculada a la independencia del Perú. Huancaya reafirma así su identidad como un pueblo con encanto que preserva sus costumbres en armonía con su entorno natural.