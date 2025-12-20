SUNAT fiscaliza ingresos por alquileres en Airbnb y plataformas digitales durante la temporada de verano

Con el inicio del verano, cientos de familias optan por vacacionar en las playas del sur de Lima, una zona que desde Año Nuevo registra una alta demanda de alquileres temporales. En este contexto, las plataformas digitales como Airbnb y páginas similares se han convertido en la principal vitrina para ofertar departamentos y viviendas, desplazando por completo los tradicionales letreros de “se alquila”.

INTENSIFICAN FISCALIZACIÓN

Sin embargo, esta modalidad no pasa desapercibida para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que ha intensificado la fiscalización de los ingresos obtenidos por alquileres a través de plataformas digitales, incluso cuando los arrendadores creen que no están siendo supervisados.

Según explicó Pamela Caballero Paredes, especialista tributaria de la SUNAT, la entidad viene recibiendo e intercambiando información sobre los bienes y servicios ofrecidos por peruanos en estas plataformas. Esta data permite identificar los ingresos percibidos por contribuyentes que no estarían declarando correctamente, especialmente en el alquiler de inmuebles en zonas turísticas.

Cuando los ingresos son frecuentes, la SUNAT puede considerarlos como renta de primera categoría, en el caso de personas naturales, lo que implica el pago del 5% del monto del alquiler por cada operación realizada. En el caso de empresas, los ingresos son catalogados como renta de tercera categoría, con una tributación distinta según los servicios prestados.

La funcionaria detalló que el pago del impuesto debe realizarse por cada periodo alquilado, incluso si se trata de uno o pocos días. De acuerdo con la SUNAT, más de 34 mil personas alquilaron inmuebles a través de plataformas digitales hasta el 2024, a quienes se les viene solicitando regularizar sus declaraciones mensuales y anuales.

Respecto a los casos en los que el pago del alquiler lo recibe un tercero y no el propietario del inmueble, la SUNAT indicó que lo ideal es que exista un poder o autorización formal. Actualmente, la SUNAT se encuentra en una etapa de concientización, exhortando a los contribuyentes a regularizar su situación antes de ser sancionados. Además, recordó que el proceso de declaración es completamente digital mediante el Formulario 1683, accesible con Clave SOL o a través del aplicativo Persona SUNAT para quienes no cuentan con RUC.