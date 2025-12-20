Trujillo: atacan a balazos local deportivo donde jugarán Christian Cueva y Gerald Oropeza

Momentos de tensión se vivieron la noche del último viernes en Trujillo, luego de que sujetos desconocidos atacaran a balazos el local deportivo Imperio, ubicado en la carretera Industrial. El recinto iba a albergar un partido de fútbol entre los equipos de Christian Cueva y Gerald Oropeza, anunciado como el “Reto del Año”.

De acuerdo con información preliminar, los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo hasta el complejo, por el sector Los Patos, y realizaron varios disparos contra la infraestructura antes de darse a la fuga. Antes de huir, dejaron un sobre manila con dos manuscritos en su interior.

En uno de los mensajes se podía leer la frase “Aquí no entran pulpos”, mientras que en el otro figuraba el presunto nombre de la banda, firmado como “Atentamente la gente del barrio”, lo que ha encendido las alertas por un posible caso de extorsión o disputa entre organizaciones criminales.

NO SE REGISTRARON HERIDOS

Pese a que había personas dentro del local al momento del ataque, no se registraron heridos. Aun así, el evento deportivo se desarrolló con normalidad este sábado 20 de diciembre, aunque bajo estrictas medidas de seguridad. Además del partido principal, en el recinto también se tenía programada la Copa Christian Cueva Kids en las categorías sub-10 y sub-12, así como encuentros de fútbol libre, máster y vóleibol.