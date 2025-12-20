Tacna: familias visitan el árbol navideño más alto del país

Tacna vive un ambiente de fiesta y unión familiar con la exhibición del árbol navideño más alto del Perú, una estructura que supera los 40 metros de altura y que ha captado la atención de cientos de ciudadanos y visitantes.

El encendido del árbol iluminó el Paseo Cívico con luces y música, convirtiéndose en un símbolo de identidad y orgullo para la ciudad. La instalación destaca no solo por su tamaño, sino también por el cuidado diseño que realza el espíritu navideño en pleno centro de Tacna.

Como parte del atractivo, el árbol está acompañado de un retablo artístico elaborado por estudiantes y docentes de la Escuela de Bellas Artes Francisco Lazo, que aporta un valor cultural adicional a la decoración navideña del lugar.

ALEGRÍA NAVIDEÑA

Los visitantes resaltaron la mejora en comparación con años anteriores y no ocultaron su entusiasmo. “Está muy hermoso, ha crecido. Teníamos que venir todo Tacna a la plaza a ver lo hermoso que están los árboles”, comentó uno de los asistentes, mientras familias enteras aprovechaban para tomarse fotografías.