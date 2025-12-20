Áncash: choque entre buses interprovinciales deja más de 20 heridos

Un grave accidente de tránsito se registró en la región Áncash, donde el choque entre buses interprovinciales en la carretera Panamericana Norte dejó más de 20 personas heridas. El hecho ocurrió a la altura de la playa Tortugas, en la jurisdicción de Casma, generando momentos de pánico entre los pasajeros.

Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a un bus de la empresa Oltursa que se dirigía hacia Lima y a otro vehículo de la agencia Expreso Peruanito, los cuales colisionaron violentamente por causas que aún son materia de investigación.

Tras el impacto, transportistas que transitaban por la zona alertaron de inmediato a personal de serenazgo y a la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar para auxiliar a los heridos. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Apoyo de Casma, donde recibieron atención médica.

INVESTIGAN ACCIDENTE

Debido al accidente, el tránsito vehicular en la Panamericana Norte quedó restringido durante varias horas. Una vez retiradas las unidades siniestradas, ambos buses fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continúan con las diligencias para determinar responsabilidades.