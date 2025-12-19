Andahuaylas: Crean árbol navideño con más de 15 mil botellas recicladas

La magia de la Navidad se vive con entusiasmo en el interior del país, donde diversas municipalidades apuestan por la creatividad, la tradición y el cuidado del medio ambiente para transformar sus plazas en atractivos espacios de encuentro familiar. En ciudades como Trujillo y Andahuaylas, las decoraciones navideñas vienen captando la atención de vecinos y visitantes.

Uno de los montajes más llamativos se encuentra en el distrito de San Jerónimo, en Andahuaylas, donde la municipalidad local decidió celebrar estas fiestas promoviendo la conciencia ecológica. La decoración navideña fue elaborada con más de 15 mil botellas recicladas, dando forma a un imponente árbol de Navidad de ocho metros de altura, acompañado de figuras de gran tamaño.

La propuesta incluye también un Papá Noel de 2.6 metros, un trineo de dos metros y dos renos de tamaño real, estructuras que, junto a cientos de luces multicolores, iluminan la plaza principal del distrito y crean un ambiente festivo que se activa principalmente durante las noches.

NAVIDAD EN HUAMACHUCO

En otro punto del país, la ciudad de Huamachuco, en Trujillo, celebró la Navidad de una manera distinta, apostando por el trabajo artesanal y la inclusión social. El árbol principal que hoy embellece la Plaza de Armas fue tejido a mano por los adultos mayores del Centro Integral del Adulto Mayor, quienes dedicaron varias semanas a su elaboración.