JNE declara inviable el voto digital para las Elecciones Generales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inviable la implementación del voto digital en las Elecciones Generales 2026, tras aprobar un dictamen técnico desfavorable sobre la propuesta presentada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión se sustenta en una auditoría realizada por la Dirección de Fiscalización Electoral Digital (DFED), la cual evaluó cinco componentes críticos de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD): infraestructura tecnológica, seguridad digital y ciberseguridad, arquitectura del sistema, pruebas funcionales y técnicas, así como certificaciones regulatorias.

Según el informe, la solución tecnológica “aún falta desarrollar” y presenta insuficiencias en los mecanismos de seguridad, lo que impide garantizar un voto auténtico, seguro y espontáneo. Estas observaciones llevaron al JNE a concluir que el sistema no cumple con los requisitos mínimos para su aplicación en un proceso electoral de alcance nacional.

PILOTO DE VOTO DIGITAL

La decisión contrasta con el entusiasmo generado semanas atrás, luego de que cerca de 10 mil ciudadanos se inscribieran para participar en el piloto de voto digital. La ONPE había asegurado que el sistema cumplía con estándares de seguridad y permitiría modernizar el proceso electoral, ofreciendo mayor rapidez y transparencia.

No obstante, el dictamen del JNE señala que los factores clave garantizados por la ONPE, especialmente en materia de ciberseguridad y pruebas técnicas, no alcanzan los niveles exigidos. En ese sentido, el organismo electoral advirtió que implementar el voto digital en 2026 podría comprometer la confianza y la integridad del proceso electoral, principios que está constitucionalmente obligado a proteger.