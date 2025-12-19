Docente es detenido en Chiclayo acusado de exigir fotos íntimas a su alumna

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP)capturaron a un profesor de la institución educativa Elvira García y García, en Chiclayo, acusado de exigir fotografías y videos íntimos a una de sus alumnas a cambio de aprobarla en su asignatura. La intervención se produjo tras la denuncia formal interpuesta por la madre de la menor, quien presentó pruebas contundentes contra el implicado.

Según las investigaciones preliminares, el docente fue identificado como Carlos Vásquez, encargado del curso de Ciencias Sociales. La víctima logró registrar un audio en el que se escucha claramente al maestro condicionar a la estudiante al envío de material explícito (un "pack") a cambio de modificar sus malas notas.

CAPTURA E INVESTIGACIÓN

El operativo de captura se ejecutó en la sala de docentes del centro educativo, minutos antes de que el implicado iniciara su jornada laboral. Tras la detención, el director de Gestión Pedagógica de la UGEL Chiclayo confirmó que se han tomado medidas administrativas inmediatas para sancionar al trabajador y proteger a la comunidad estudiantil.

El investigado fue trasladado a la dependencia policial del sector y quedó a disposición de las autoridades competentes. Mientras el Ministerio Público realiza las diligencias de ley para determinar la responsabilidad penal por el presunto delito contra la libertad sexual.