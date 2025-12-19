Arequipa: Inauguran nacimiento mecatrónico de 500 piezas

En el marco de las actividades por Navidad, en la ciudad de Arequipa se inauguró un nacimiento mecatrónico de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), que está conformado por 500 piezas distribuidas en 24 escenas.

Cada acto cuenta con una duración aproximada de 25 minutos, donde se representan diversos pasajes bíblicos sobre el nacimiento de Jesús, así como la cultura arequipeña y peruana en general.

Este nacimiento también cuenta con una recreación del volcán Misti, el vuelo de un avión, un helicóptero policial y un trineo. Esta obra de arte estará abierta al público hasta el 16 de enero del 2026, de lunes a domingo de 10 am hasta las 7:30 pm.

CORSO NAVIDEÑO EN TACNA

Por otra parte, 9 compañías del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, participaron de la quinta edición del corso navideño en la ciudad de Tacna. El evento reunió a familias enteras que se tomaron fotos con los carros decorados y los hombres de rojo disfrazados.