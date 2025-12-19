Municipio iza bandera a media asta en señal de luto tras crimen contra regidora Elena Rojas

Lo que debía ser una jornada de celebración navideña terminó en tragedia en el distrito de Chicama, donde un ataque armado cobró la vida de una autoridad municipal y sembró el miedo entre decenas de familias.

ATENTADO DURANTE ACTIVIDAD NAVIDEÑA

La regidora Elena Rojas, de 60 años, fue asesinada la tarde del jueves durante un evento navideño organizado en el centro poblado de Sausal, en Chicama, región La Libertad. Según testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 5:00 p.m., cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra la funcionaria mientras participaba en la entrega de juguetes y chocolatada para niños.

El atentado dejó además siete personas heridas, entre ellas seis menores de edad, quienes fueron auxiliados por ambulancias del SAMU y trasladados a distintos centros de salud de la zona, priorizando a los pacientes con heridas de bala de mayor gravedad.

IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN MÉDICA

Hasta uno de los hospitales llegó personal de la Defensoría del Pueblo, que denunció presuntas irregularidades en la atención médica brindada a un menor herido. Según informó la entidad, a la madre del niño se le habría exigido el pago de S/50 para autorizar su traslado a otro nosocomio, incluso firmando un pagaré, hecho que generó preocupación por una deuda impuesta en plena emergencia.

En paralelo, el cuerpo de la regidora Elena Rojas fue trasladado a la morgue, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen. Aunque hasta el momento no se ha confirmado una causa específica, se recuerda que hace un año un explosivo fue dejado bajo la camioneta de la regidora, sin llegar a detonar. En aquella ocasión, Rojas negó haber sido víctima de extorsión y aseguró que no le pidieron dinero, sino que buscaban intimidarla.

BANDERA A MEDIA ASTA

Tras confirmarse su fallecimiento, la Municipalidad de Chicama realizó una ceremonia simbólica en honor a la regidora, durante la cual se izó la bandera a media asta en la plaza principal del distrito, en señal de duelo por la pérdida de la autoridad local.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional del Perú ha desplegado toda su capacidad operativa y de inteligencia para identificar y capturar a los autores del asesinato, en un caso que ha conmocionado a la región y reavivado la preocupación por la violencia contra autoridades locales.