Camioneta fuera de control deja dos muertos y doce heridos en Pichanaqui

El pánico se apoderó de los pobladores de la provincia de Chanchamayo tras un accidente de tránsito de gran magnitud ocurrido en el distrito de Pichanaqui, donde una camioneta fuera de control protagonizó un múltiple choque que dejó dos personas fallecidas y al menos doce heridos.

Según los primeros reportes, la camioneta inició su recorrido a gran velocidad e impactó contra varios vehículos, siendo el choque más violento contra una mototaxi de color amarillo. La fuerza del impacto lanzó a la unidad y a sus ocupantes por los aires, provocando la muerte instantánea de dos personas.

Una testigo relató que, segundos antes del choque, una madre logró arrojar a su hija menor fuera del vehículo, salvándole la vida, mientras que los demás ocupantes no corrieron con la misma suerte.

IDENTIFICAN VÍCTIMAS

Un motociclista que circulaba por la zona logró advertir el peligro y escapar a tiempo del vehículo descontrolado, evitando así un desenlace fatal. Las víctimas mortales fueron identificadas como Máximo Huamán Navarro y Quispe Baltazar, cuyas muertes han causado profunda consternación en la comunidad local.

Efectivos de la Policía Nacional intervinieron al conductor de la camioneta, de placa AMM-935, quien se negaba a descender del vehículo tras el accidente. Finalmente, fue detenido y trasladado a la comisaría de Pichanaqui, donde permanece recluido mientras continúan las diligencias para esclarecer las causas del siniestro.

Los heridos fueron evacuados de emergencia al Hospital de Contingencia de Pichanaqui, mientras familiares de las víctimas mortales se apersonaron a la dependencia policial para presentar las denuncias correspondientes. Las autoridades continúan recabando testimonios y peritajes técnicos para determinar qué desencadenó esta tragedia que ha enlutado a dos familias.