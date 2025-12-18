Sicarios matan a regidora en plena chocolatada navideña en Trujillo: hay siete niños heridos

La violencia volvió a teñir de sangre una actividad navideña en la región La Libertad. Una feroz balacera se registró en el centro poblado Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, dejando como saldo una regidora fallecida. El ataque ocurrió en plena chocolatada navideña realizada en la plazuela Víctor Raúl.

Según testigos, el evento se desarrollaba con normalidad cuando sujetos desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego indiscriminadamente, sembrando el pánico entre los asistentes. La víctima mortal fue identificada como Elena Rojas Alcalde, regidora de la Municipalidad Distrital de Chicama y militante del movimiento regional Fortaleza Perú.

VARIOS HERIDOS

Las primeras hipótesis indican que la autoridad edil habría sido el objetivo principal del ataque; sin embargo, la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables. La balacera dejó además siete menores heridos.

Se conoció que anteriormente, la víctima, quien falleció camino al hospital, había sido blanco de criminales cuando desconocidos dejaron una dinamita debajo de su automóvil.