Criminalidad en Iquitos: le roban celular y las ganancias del día a trabajador de un grifo

La ola de inseguridad ciudadana no solo azota a Lima y Callao, sino que también las regiones del Perú. Esta vez, cámaras de un grifo en Iquitos captaron a dos delincuentes a bordo de una mototaxi robándole sus pertenencias y ganancias del día a un trabajador del establecimiento.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En las imágenes se observa a los hampones bajando raudamente del vehículo menor con pistola en mano hasta la ubicación de su víctima, quien, al verse en minoría, fue tumbado de la silla dónde estaba sentado. Al estar inmovilizado, los delincuentes le arrebataron su celular y S/500, monto que había recaudo durante su jornada.

Con el botín en la mano, los criminales corrieron hacía la posición donde se encontraba la mototaxi, con el propósito de escapar con rumbo desconocido, sin embargo, todos los movimientos habían sido registrados por las cámaras de seguridad del local.

Producto a este hecho, los trabajadores del grifo hicieron un llamado a las autoridades de Iquitos para que puedan desplegar agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ciudad, ya que, es común los robos en la región por fiestas de Navidad.