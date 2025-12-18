Caos en demolición del mercado Mazamari: Fiscal terminó siendo agredido

Momentos de caos se vivieron durante la demolición del mercado Mazamari en la localidad de Satipo, donde un fiscal que intentó evitar la demolición terminó siendo agredido física y verbalmente por una turba enardecida de comerciantes.

Lo que comenzó como un proyecto de modernización terminó escalando hasta una intervención con maquinaria pesada y una turba enardecida conformado por miembros de la Asociación de Comerciantes del Mercado.

Los problemas iniciaron meses atrás, cuando el Municipio declaró en emergencia el referido establecimiento comercial debido a un informe técnico que, de acuerdo a los denunciantes, habría sido elaborado por un ingeniero sin colegiatura.

¿POR QUÉ AGREDIERON AL FISCAL?

El incidente ocurrió el último domingo, cuando el fiscal Hamilton Montoro dispuso la paralización de la demolición alegando falta de garantías, lo cuál desató molestia en un sector de los comerciantes y pobladores, quienes optaron por recurrir a la violencia.