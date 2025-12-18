Periodista baleado por sicarios en Tingo María será trasladado a hospital de Lima

Un nuevo ataque contra la prensa vuelve a encender las alarmas sobre la violencia vinculada al crimen organizado en el país. El caso mantiene en vilo a la región Huánuco y al gremio periodístico.

El periodista Mitzar Castillejos, natural de Aguaytía (Ucayali), se encuentra en estado crítico luego de ser baleado por sicarios en Tingo María durante el último fin de semana. El comunicador logró sobrevivir al atentado, pero su cuadro se agravó tras una intervención quirúrgica, por lo que los médicos solicitaron con carácter urgente su traslado a Lima, ante la falta de especialistas en el hospital local.

COMPLICACIONES MÉDICAS

El médico a cargo informó que Castillejos presentó una evolución desfavorable desde su ingreso. “En estos momentos está con dificultad respiratoria, lo que llevó a que el paciente sea entubado por un hemotórax”, señaló. Añadió que, al no contar con un cirujano cardiovascular en el Hospital de Tingo María, se activó una referencia a nivel nacional para su inmediata derivación a un establecimiento de mayor complejidad en la capital.

El doctor Carlos Díaz Bardales, director del Hospital de Tingo María, precisó que el periodista permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Detalló que, tras los impactos de bala, se le practicó una laparotomía, durante la cual se detectó una perforación en la pared gástrica, lesión que compromete seriamente su estado general.

RESGUARDO POLICIAL

Ante el riesgo de un nuevo atentado, agentes policiales resguardan el hospital donde permanece internado Castillejos. El ataque, según fuentes cercanas al caso, no sería un hecho aislado, ya que el periodista realizaba labores de fiscalización del poder en una zona marcada por la corrupción y el crimen organizado, un contexto que incrementa la preocupación por su seguridad.

COMUNICADO DEL MINSA

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que el periodista será trasladado desde el Hospital de Tingo María al Hospital María Auxiliadora de Lima, donde recibirá atención médica especializada. La institución precisó que tanto la atención como el traslado serán cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS), en un operativo coordinado para salvaguardar la vida del comunicador.