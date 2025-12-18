Huaral: frustran violento asalto a banco y capturan a tres delincuentes

Un violento intento de asalto a un banco fue frustrado por la Policía Nacional del Perú en pleno centro de Huaral, cuando tres sujetos armados irrumpieron en una entidad financiera con la intención de cometer un millonario robo en hora punta. El hecho generó momentos de pánico entre trabajadores y clientes, quienes fueron reducidos y obligados a permanecer en el suelo.

Según información policial, los delincuentes ingresaron portando armas de fuego y actuaron de manera coordinada, sin saber que el local ya se encontraba cercado por efectivos de la PNP. Durante varios minutos mantuvieron bajo amenaza a las personas que se encontraban en el interior del banco, mientras exigían cumplir su plan delictivo.

Gracias al patrullaje integrado y a una acción inmediata, agentes del Escuadrón de Emergencia, personal de Inteligencia y efectivos del grupo Halcones lograron ingresar al establecimiento y reducir a los asaltantes en cuestión de segundos, evitando que se produzcan heridos o una tragedia mayor.

IDENTIFICAN A DETENIDOS

Los detenidos fueron identificados como Marco Antonio Villa Silencio (18), Antonio Michel Villa Silencio (22) y el ciudadano venezolano Jesús Ochoa Ramos (18). Todos fueron trasladados a la dependencia policial de la zona, donde permanecen bajo investigación para determinar si estarían implicados en otros delitos similares registrados en la zona.