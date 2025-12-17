Puno: alerta por posible caso de influenza A H3N2 en Juliaca

La influenza A H3N2 viene generando alarma a nivel mundial por su rápida expansión y contagios masivos, principalmente en Europa. En el Perú, las autoridades sanitarias ya han confirmado dos casos en menores de edad que residen en Lima, lo que ha encendido las alertas del sistema de salud.

La preocupación también se ha trasladado a las regiones. En Juliaca, un turista limeño de 38 años fue hospitalizado tras presentar síntomas compatibles con esta gripe estacional. El paciente permanece internado en el Hospital Carlos Monge Medrano con diagnóstico de neumonía, según informaron las autoridades de salud.

Miriam Rodríguez Oviedo, jefa de Epidemiología de la Red de Salud San Román, indicó que al paciente se le realizó una prueba de hisopado para descartar o confirmar la presencia del virus de influenza A H3N2. Precisó que los resultados clínicos estarán disponibles en un plazo aproximado de tres días.

ALERTA SANITARIA EN TODO EL PAÍS

Como medida preventiva, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional debido a la circulación de este virus, cuyos síntomas son similares a los del COVID-19 y a los de una gripe común, aunque con manifestaciones más severas, especialmente en personas vulnerables.

Las autoridades sanitarias informaron que, hasta el momento, no se han confirmado casos de influenza A H3N2 en otras regiones del país, aunque sí se registra la presencia de influenza H1N1 y otros virus respiratorios, por lo que exhortaron a la población a vacunarse y acudir a un centro de salud ante cualquier síntoma respiratorio.