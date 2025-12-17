Preocupación en Cusco ante advertencia sobre Machu Picchu que podría perder título de maravilla del mundo

Gran preocupación viene generando entre los cusqueños la reaparición de la alerta sobre Machu Picchu, que podría perder el título de maravilla del mundo moderno. La advertencia fue realizada por New Seven Wonders en Perú, a través de su representante Juan César Zubiate Paredes, quien señaló que este escenario es real y ya no debe tomarse como una broma, como ocurrió meses atrás.

Desde el Cusco, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Rosendo Baca, se pronunció indicando que, hasta el momento, su despacho no ha recibido ninguna comunicación oficial que confirme que la ciudadela inca esté en riesgo de perder dicha distinción internacional.

“Nosotros no hemos recibido ningún tipo de documento ni observación formal; sin embargo, he podido conocer por declaraciones públicas que el tema estaría relacionado con la preservación y conservación de la llaqta”, indicó Baca, precisando que estas labores están a cargo del Ministerio de Cultura, entidad que incluso ha recibido felicitaciones de la UNESCO por el buen estado de conservación del sitio arqueológico.

No obstante, el funcionario regional expresó su preocupación al recordar que es New Seven Wonders la organización que otorgó el reconocimiento a Machu Picchu. “Ellos tienen toda la autoridad para hacer las recomendaciones del caso; todos queremos lo mejor para Machu Picchu”, sostuvo.

DOCUMENTO ENVIADO Y SILENCIO DE GREMIOS TURÍSTICOS

De acuerdo con el representante de New Seven Wonders, en septiembre pasado se envió un documento al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al Ministerio del Ambiente, cuestionando que hasta el momento no exista un pronunciamiento oficial; mientras tanto, los gremios turísticos aún no se han manifestado recientemente, aunque desde que surgió esta advertencia responsabilizaron al Ministerio de Cultura, especialmente por la gestión y venta de boletos de ingreso.