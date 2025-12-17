MEF fija la UIT en S/ 5,500 para el 2026 y eleva el umbral tributario en el país

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó un nuevo ajuste en uno de los principales parámetros del sistema tributario peruano, con efectos directos en la carga fiscal y administrativa a nivel nacional.

NUEVO VALOR DE LA UIT Y ALCANCE TRIBUTARIO

El MEF aprobó el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026 en S/ 5,500, monto que servirá como índice de referencia para la aplicación de normas tributarias en el país. La decisión fue establecida mediante el Decreto Supremo Nº 301-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y entrará en vigencia a partir del 1 de enero próximo.

Con este ajuste, la UIT se incrementa en S/150 en comparación con el valor fijado para el 2025, que es de S/ 5,350. Según la norma legal, el nuevo monto fue determinado considerando los supuestos macroeconómicos vigentes, en línea con la política fiscal y la evolución de la economía nacional.

La Unidad Impositiva Tributaria es utilizada para mantener en valores constantes las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y otros componentes de los tributos. Además, sirve como referencia para la aplicación de sanciones, la determinación de obligaciones contables, la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y el cumplimiento de otras obligaciones formales.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA UIT

El valor de la UIT ha mostrado una tendencia ascendente sostenida en los últimos años. Actualmente se ubica en S/ 5,350 (2025), luego de haber registrado los siguientes montos:

5,150 soles (2024); 4,950 soles (2023); 4,600 soles (2022); 4,400 soles (2021); 4,300 soles (2020); 4,200 soles (2019); 4,150 soles (2018); 4,050 soles (2017); 3,950 soles (2016); 3,850 soles (2015); 3,800 soles (2014); 3,700 soles (2013) y 3,650 soles (2012).

La decisión de elevar la UIT es adoptada por el MEF conforme a la Norma XV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, que faculta al Ejecutivo a actualizar este valor de referencia de acuerdo con el contexto económico y fiscal del país.