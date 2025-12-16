Capturan a presuntos asesinos del periodista Fernando Núñez en La Libertad

Luego de que se difundieran las imágenes de cámaras de seguridad que registraron el asesinato del periodista Fernando Núñez en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad, la Policía Nacional logró capturar a los presuntos responsables del crimen ocurrido el pasado sábado 6 de diciembre.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, informó que se detuvo a tres personas vinculadas al caso, entre ellas un menor de 16 años, quien sería el autor de los disparos contra el director del medio local Kamila Noticias. Asimismo, fueron intervenidos dos jóvenes de 18 y 21 años, quienes habrían participado en el traslado y apoyo logístico para la ejecución del atentado.

ALLANAN CELDA DE PENAL

Como parte de las investigaciones, la Policía allanó una celda del penal El Milagro, donde se habría planificado el asesinato. Según las autoridades, desde ese centro penitenciario un interno, presunto autor intelectual del crimen, habría coordinado el reclutamiento del sicario y sus colaboradores. Durante la diligencia se halló un manuscrito con un posible croquis del ataque, el cual coincide con la información recabada por los investigadores.

Por su parte, el jefe de la DIVINCRI Trujillo, coronel Jhonny Huamán, señaló que se manejan diversas hipótesis, entre ellas posibles represalias por las denuncias periodísticas que Núñez venía realizando. En tanto, la Policía informó que se han dispuesto medidas de seguridad para la familia del periodista, mientras continúan las diligencias para esclarecer plenamente este crimen que ha generado conmoción en la región.