Jaén: policía pierde el control de su vehículo y derriba panel publicitario de 30 metros

Un grave accidente de tránsito estuvo a punto de terminar en tragedia en la ciudad de Jaén. Un oficial de la Policía Nacional perdió el control de su camioneta y provocó la caída de un enorme panel publicitario, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

Un oficial de la Policía Nacional del Perú protagonizó un violento accidente la tarde de este lunes en Jaén, luego de despistarse con su vehículo y derribar un panel publicitario de aproximadamente 30 metros. El hecho ocurrió en la calle Mariscal Castilla y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El conductor fue identificado como el alférez Marco Paúl Pérez Odar, comisario de Puerto Ciruelo, quien manejaba una camioneta cuando perdió el control de la unidad, salió de la vía y chocó de forma aparatosa contra la estructura publicitaria. Pese a la magnitud del impacto, todos los ocupantes del vehículo sobrevivieron y fueron auxiliados por ciudadanos que se encontraban en el lugar.

HALLAN BOTELLAS DE ALCOHOL

Las imágenes de videovigilancia muestran el momento exacto en el que la camioneta se despista y termina colisionando violentamente. Minutos después, personal de serenazgo y efectivos policiales llegaron a la zona para acordonar el área y atender la emergencia.

Durante la intervención, las autoridades hallaron botellas de alcohol en el interior del vehículo, lo que levantó sospechas sobre un posible estado de ebriedad del conductor. El alférez fue detenido en el lugar y trasladado para las diligencias correspondientes.

PRUEBA DE ALCOHOLEMIA

Tras ser conducido a la sanidad policial, la prueba cualitativa de alcoholemia arrojó resultado positivo, según confirmaron fuentes oficiales. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que ya asumió la investigación penal para determinar las responsabilidades del hecho.

Paralelamente, la Oficina de Disciplina de la Policía Nacional inició un proceso penal y administrativo contra el oficial involucrado. Marco Paúl Pérez permanece detenido, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente que, por poco, termina en una tragedia mayor.